‘Giro’ por São Paulo revela cultura, natureza e sabores da maior cidade do Brasil

Entre arranha-céus, natureza e tradições de várias origens, São Paulo surpreende pela diversidade. O programa ‘Giro’ explorou os contrastes e encantos da cidade, passando por lugares icônicos como Parelheiros, Liberdade, o Mercado Municipal e a Roda Rico, a maior roda-gigante da América Latina.



A cidade que se reinventa



São Paulo é uma metrópole que respira arte e história em cada esquina. O ‘Giro’ voltou à capital para revelar como diferentes culturas moldaram o caráter vibrante da cidade, onde a modernidade e o verde convivem lado a lado.



A jornada começou em Parelheiros, uma região que ocupa cerca de 28% do território paulistano e mantém viva a Mata Atlântica. O local é considerado o “pulmão de São Paulo”, fundamental para a regulação térmica e hídrica da cidade.



Natureza viva e criatividade em Parelheiros



Entre trilhas e rios preservados, Parelheiros surpreende pela harmonia entre ecoturismo e arte. O centro cultural Casa da Girafa, criado pelo artista plástico Luís Cardoso, transforma materiais reciclados em móveis e esculturas coloridas, inspiradas na mata.



Outro destaque é o De Roça Parque, conduzido pelo carismático vovô Joaquim. O espaço permite aos visitantes vivenciar o trabalho rural, conhecer animais, colher mandioca e batata-doce e até andar de trator pelas plantações.



A região também abriga o Parque Natural Municipal Itaim, um refúgio ecológico com trilhas e nascentes, onde se observa de perto a biodiversidade da Mata Atlântica.



Liberdade: tradição e cultura japonesa



O passeio seguiu para o bairro da Liberdade, coração da comunidade japonesa em São Paulo. Fundado por imigrantes que chegaram em 1912, o bairro tornou-se símbolo da cultura oriental fora do Japão.



Entre as ruas decoradas por lanternas vermelhas, visitantes encontram a famosa feirinha da Liberdade, onde bancas de artesanato e gastronomia atraem curiosos de todo o mundo. Os sabores do temaki do Ailton, por exemplo, são um dos pontos altos do passeio.



O roteiro inclui ainda o Jardim Oriental, um espaço de tranquilidade com lagos, pontes e bonsais que refletem a filosofia nipônica de harmonia entre homem e natureza.



Sabores e vistas de São Paulo



No centro da cidade, o Mercado Municipal de São Paulo, inaugurado em 1933, é um ícone da cultura gastronômica. Lá nasceu o célebre sanduíche de mortadela, com cerca de 300 gramas do embutido — uma tradição que continua a atrair turistas e paulistanos.



A experiência culmina na Roda Rico, localizada às margens do Rio Pinheiros. Com 91 metros de altura e 42 cabines panorâmicas, é a maior roda-gigante da América Latina e oferece uma vista única da metrópole.