‘Passaporte Giro – Especial BTL’: Aventuras e descobertas na 36ª edição

No ‘Passaporte Giro – Especial BTL’ mostramos tudo o que aconteceu na BTL– Better Tourism Lisbon Travel Market: desde os bastidores, momentos únicos e experiências imperdíveis até os destaques do evento.



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