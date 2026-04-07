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‘Passaporte Giro – Especial BTL’: Aventuras e descobertas na 36ª edição

Giro|Do R7

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No ‘Passaporte Giro – Especial BTL’ mostramos tudo o que aconteceu na BTL– Better Tourism Lisbon Travel Market: desde os bastidores, momentos únicos e experiências imperdíveis até os destaques do evento.

Não perca esta viagem completa pelo mundo da 36ª edição da BTL e prepare-se para continuar connosco nesta experiência.

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