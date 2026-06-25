Conheça Vila Nova da Barquinha, no coração do Ribatejo
Vila Nova da Barquinha é uma vila que surpreende pela sua identidade. Situada no coração do Ribatejo, no distrito de Santarém, junta história, natureza, património, arte e gastronomia, mantendo uma ligação muito forte ao rio Tejo.
Aqui, o Tejo não é apenas uma paisagem bonita: é parte da memória e da história local. Durante séculos, foi uma importante via de circulação de pessoas, mercadorias e forças militares, tendo um papel essencial na vida das populações ribeirinhas.
O Castelo de Almourol e a Igreja de Atalaia
Um dos maiores símbolos da vila é o legado templário, marcado pelo Centro de Interpretação Templário de Almourol e pelo famoso Castelo de Almourol. Construído no século XII, durante a Reconquista, o castelo ergue-se numa ilha no meio do Tejo e é uma das mais impressionantes fortalezas medievais de Portugal.
A visita ao castelo é uma experiência especial. A travessia de barco permite apreciar a paisagem e sentir a ligação única entre o monumento, o rio e a natureza envolvente. O silêncio das águas e a presença das aves tornam o percurso ainda mais memorável.
Além do património medieval, Vila Nova da Barquinha destaca-se também pela beleza da Igreja de Atalaia, uma joia renascentista com uma arquitectura rica e interiores marcados pelos seus azulejos. Classificada como monumento nacional, representa uma das grandes referências culturais da região.
Gastronomia e arte
A identidade da vila também passa pela gastronomia ribatejana. Nos restaurantes locais, os sabores tradicionais ganham destaque, com pratos ligados ao rio, como peixe, enguias e receitas típicas, acompanhados pelos vinhos da região. A cozinha local revela uma ligação profunda entre território, história e tradição.
A arte contemporânea trouxe ainda uma nova dimensão à vila. Murais urbanos e intervenções artísticas, como a obra de Vhils, mostram como Vila Nova da Barquinha conseguiu unir passado e presente, criando um espaço onde a memória convive com a criatividade.
Com espaços de alojamento confortáveis, paisagens tranquilas e uma atmosfera acolhedora, a vila é ideal para ‘escapadinhas’ em família, a dois ou com amigos.
Vila Nova da Barquinha é mais do que um destino para visitar. É um lugar para descobrir com calma, entre o rio, os castelos, a arte e os sabores que fazem parte da sua história.
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