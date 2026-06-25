Conheça Vila Nova da Barquinha, no coração do Ribatejo

Vila Nova da Barquinha é uma vila que surpreende pela sua identidade. Situada no coração do Ribatejo, no distrito de Santarém, junta história, natureza, património, arte e gastronomia, mantendo uma ligação muito forte ao rio Tejo.



Aqui, o Tejo não é apenas uma paisagem bonita: é parte da memória e da história local. Durante séculos, foi uma importante via de circulação de pessoas, mercadorias e forças militares, tendo um papel essencial na vida das populações ribeirinhas.





O Castelo de Almourol e a Igreja de Atalaia

Gastronomia e arte

Um dos maiores símbolos da vila é o legado templário, marcado pelo Centro de Interpretação Templário de Almourol e pelo famoso Castelo de Almourol. Construído no século XII, durante a Reconquista, o castelo ergue-se numa ilha no meio do Tejo e é uma das mais impressionantes fortalezas medievais de Portugal.A visita ao castelo é uma experiência especial. A travessia de barco permite apreciar a paisagem e sentir a ligação única entre o monumento, o rio e a natureza envolvente. O silêncio das águas e a presença das aves tornam o percurso ainda mais memorável.Além do património medieval, Vila Nova da Barquinha destaca-se também pela beleza da Igreja de Atalaia, uma joia renascentista com uma arquitectura rica e interiores marcados pelos seus azulejos. Classificada como monumento nacional, representa uma das grandes referências culturais da região.A identidade da vila também passa pela gastronomia ribatejana. Nos restaurantes locais, os sabores tradicionais ganham destaque, com pratos ligados ao rio, como peixe, enguias e receitas típicas, acompanhados pelos vinhos da região. A cozinha local revela uma ligação profunda entre território, história e tradição.A arte contemporânea trouxe ainda uma nova dimensão à vila. Murais urbanos e intervenções artísticas, como a obra de Vhils, mostram como Vila Nova da Barquinha conseguiu unir passado e presente, criando um espaço onde a memória convive com a criatividade.Com espaços de alojamento confortáveis, paisagens tranquilas e uma atmosfera acolhedora, a vila é ideal para ‘escapadinhas’ em família, a dois ou com amigos.Vila Nova da Barquinha é mais do que um destino para visitar. É um lugar para descobrir com calma, entre o rio, os castelos, a arte e os sabores que fazem parte da sua história.