‘Giro’ em Vila Nova da Barquinha: arte, ciência, história e sabores

Vila Nova da Barquinha é uma vila onde o passado e o futuro convivem em harmonia. Entre o Tejo, a herança templária, a arte contemporânea, a ciência e a gastronomia, este território ribatejano revela uma identidade marcada pela criatividade e pela ligação à natureza.



Um dos grandes destaques é o Parque de Escultura Contemporânea Almourol, um verdadeiro museu ao ar livre com cerca de sete hectares junto ao rio. As obras de arte espalhadas pelo espaço dialogam com a paisagem, criando uma experiência onde cultura e natureza se encontram.



A Galeria do Parque complementa esta aposta artística com exposições temporárias de diferentes áreas, mantendo a vila como um ponto de encontro para a arte contemporânea.



A criatividade também está presente no Atelier Mona Martins, onde personagens e figuras históricas ganham vida através de peças feitas à mão. O espaço mistura imaginação, técnica e memória, mostrando como a arte pode nascer da ligação entre diferentes culturas.



A ciência tem igualmente um lugar especial através do Centro Integrado de Educação em Ciências, um espaço interativo onde crianças e adultos aprendem através da experiência. Aqui, a curiosidade é o ponto de partida e o conhecimento ganha uma dimensão prática.



O Castelo de Almourol é outro dos grandes símbolos da região. A fortaleza templária, situada numa ilha do Tejo, continua a ser um dos monumentos históricos mais marcantes e uma visita obrigatória para quem passa pela vila.



A relação com o rio também se sente na gastronomia local, com pratos tradicionais como o sável frito com açorda de ovas, a lampreia e outros sabores ligados ao Tejo. Restaurantes da região mantêm viva uma cozinha de tradição e conforto.



Vila Nova da Barquinha destaca-se ainda pela ligação ao paraquedismo através do Para-clube Nacional Os Boinas Verdes, uma instituição que preserva a memória e o espírito desta prática ligada a Tancos.



Entre arte, património, ciência, aventura e boa mesa, Vila Nova da Barquinha afirma-se como um destino completo. Uma vila acolhedora onde o Tejo não é apenas paisagem, mas parte essencial da sua história e identidade.