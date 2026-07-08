Vila Nova da Barquinha é um Museu sem Paredes

Em Vila Nova da Barquinha, a expressão artística não se esconde em salas fechadas; ela funde-se com a própria natureza ribeirinha.





Parque de Escultura Contemporânea Almourol

Galeria do Parque

Ateliê Mona Martins: A Magia das Mascotes

Ciência para Tocar

O Rio Tejo em Números

História, Identidade e a Emoção das Alturas

O Castelo de Almourol

Paraclube Nacional ‘Os Boinas Verdes’

Por que deve visitar?

São 7 hectares de relvado junto ao rio transformados num cenário vivo. Aqui, ferro, pedra e bronze dialogam diretamente com a luz do Tejo e com as árvores.Sem barreiras: Não há a distância fria dos museus tradicionais. O convite é para caminhar, tocar e sentir.Grandes nomes: Obras de artistas consagrados como Rui Chafes, Alberto Carneiro e Joana Vasconcelos.O motor da arte contemporânea temporária na vila. Desde 2012, já acolheu 42 exposições, renovando-se a cada dois ou três meses com propostas de pintura, escultura, instalações e projetos multimédia.A artista paulistana apaixonou-se pelo Tejo e ali fixou o seu espaço criativo. Mona dá corpo tridimensional a figuras do imaginário e da história local (como Luís de Camões, Fernando Pessoa e o Buda em Paz).O Ofício com Rigor: Mais do que estética, as suas criações e fantasias são desenhadas a pensar na funcionalidade real de quem as veste, ajuste ao corpo, ventilação, durabilidade e facilidade de higienização.O Centro Integrado de Educação em Ciências (CIEC) quebra a monotonia dos manuais escolares: ali, a regra de ouro é tocar em tudo. A física, a química e a biologia ganham vida através de módulos interativos onde o erro é visto como parte natural da descoberta.Para compreender a escala do gigante que molda a vila, a ciência traduz o rio em dados concretos:Comprimento Total: 1.009 quilómetrosNascente: Serra de Albarracín (Espanha)Área Referida: 320 quilómetros quadradosLinhas de Água: 31 barragens e afluentesErguido numa ilhota no meio do Tejo, este icónico monumento templário foi reconstruído por Gualdim Pais em 1171. A própria travessia de barco até à fortaleza faz parte da experiência mística e isolada que o espaço transmite.Fundado em 1977 por 407 militares, o clube mantém viva a forte ligação da vila ao universo militar e ao vizinho Regimento de Paraquedistas de Tancos. Com atletas que superam os 2.000 saltos, o clube oferece a oportunidade única de ver a beleza de Vila Nova da Barquinha a partir de 4 ou 5 mil metros de altitude.Arte e Natureza: Esculturas de topo mundial num parque verdejante.Misticismo: O Castelo de Almourol e a herança dos Templários.Lazer no Rio: Canoagem, passeios de barco e desportos náuticos.Hospitalidade: Uma terra afável, onde o passado se orgulha e o futuro se constrói com dinamismo.