O ‘Giro’ continua pelo estado do Tocantins (Parte 4)

As dunas douradas e a força da natureza no Jalapão



No mais recente episódio do programa ‘Giro’, da RECORD EUROPA, Joana Xará explora paisagens deslumbrantes e culturas fascinantes no Jalapão, revelando por que Tocantins é um dos destinos mais surpreendentes do Brasil.



Tradições quilombolas



O episódio levou os telespectadores a uma jornada imersiva pelo Parque Estadual do Jalapão. As dunas douradas, um dos principais cartões-postais do estado, impressionam pelas formas esculpidas pelo vento e pela coloração única no Brasil. Do alto das dunas, a paisagem mistura céu, areia e horizonte num espetáculo natural imperdível.



Além da beleza natural, o programa destacou a visita à comunidade quilombola Rio Novo, onde tradições ancestrais seguem vivas, e a culinária típica — com pratos como carne de sol, peixe caranha e doces de buriti — revelam a força cultural do Jalapão.



Cânion Sussuapara



Em Ponte Alta do Tocantins, a apresentadora Joana Xará conheceu o Cânion Sussuapara, um refúgio natural de paredes altas e vegetação exuberante. A trilha curta leva a uma queda de água gelada que surpreende até os viajantes mais experientes. A água que escorre das raízes é potável e o silêncio do lugar transforma a visita numa experiência quase espiritual.



Flutuação na Lagoa do Japonês



O episódio termina com um mergulho na Lagoa do Japonês, famosa pela transparência de suas águas e por um passeio de barco até uma gruta cinematográfica. Com infraestrutura completa, incluindo restaurante, área de camping e um futuro eco resort, a lagoa é um dos destaques do turismo ecológico no Tocantins.



Mesmo com uma tempestade repentina, o cenário só ficou mais mágico — encerrando o programa com emoção, natureza em estado puro e a promessa de novas descobertas no próximo episódio.