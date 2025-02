Podcast Repórter Record Investigação #05 | A Pandemia da Obesidade

O Repórter Record Investigação conta a história de quatro brasileiros, de idades e realidades diferentes, que precisam vencer a balança e deixar para trás os males causados pelo excesso de peso. Existe uma doença que atinge muita gente, há vários anos: a obesidade. Uma estimativa da OMS serve de alerta para todos nós, já são mais de 1 bilhão de pessoas obesas no planeta. No Brasil, esses números são ainda mais alarmantes. Mais de 60% da população lida com sobrepeso e obesidade.