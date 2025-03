Adriane Galisteu curte a praia de Copacabana (RJ) com look estiloso e brinca: ‘Cariocando’ Apresentadora de A Fazenda não economizou nos closes e recebeu muitos elogios dos fãs Novidades|Do R7 10/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

"Cariocando", Adriane Galisteu posa para cliques inéditos em ensaio fotográfico na praia de Copacabana Reprodução/Instagram

Adriane Galisteu provou que o Rio de Janeiro fica muito mais lindo com sua presença! A apresentadora de A Fazenda fez recentemente um ensaio fotográfico na Cidade Maravilhosa e tem encantado os seguidores nas redes sociais com seus posts.

Em registros inéditos na praia de Copacabana (RJ), ela aparece em vários cliques com um look verde estiloso combinando com os guarda-sóis ao seu redor.

Ainda nesse clima praiano, Adriane também mostra que não dispensa um bom espetinho de camarão e uma ducha no meio da praia.

Nos comentários, os fãs não deixaram de exaltar a apresentadora: “Uma foto mais linda que a outra”, elogiou uma. “Uma verdadeira sereia”, escreveu outra.

‌



“Sempre maravilhosa”, completou mais uma seguidora.

Confira abaixo o post :

Quer relembrar os looks e momentos icônicos de Galisteu apresentando A Fazenda 16? Assine o PlayPlus para rever quando e onde quiser.

Publicidade 1 / 11 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Não há como negar, Adriane Galisteu conseguiu se superar em mais uma temporada de A Fazenda! A apresentadora serviu mais de 80 looks com estilos variados, tendências country e peças de milhões. Impossível não se inspirar com ela, que tal rever os melhores?