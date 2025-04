Sacha Bali e Lucas Selfie recriam cena de A Fazenda 16 e fãs elogiam: ‘Arrasaram na interpretação’ Momento foi gravado durante uma entrevista do campeão do reality rural para o programa de Selfie na internet; saiba mais! Novidades|Do R7 22/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/04/2025 - 02h00 ) twitter

Sacha Bali e Selfie divertiram os fãs ao recriarem meme de a Fazenda 16 em novo vídeo Reprodução/Instagram

Clima nostálgico! Lucas Selfie postou um novo vídeo ao lado do campeão de A Fazenda 16, Sacha Bali, nas redes sociais. O apresentador da Cabine de Descompressão mostrou que também sabe fazer uma atuação de milhões ao encenar um momento do reality rural junto com Sacha.

Os dois recriaram uma das tretas fervorosas entre o campeão e a participante Gizelly Bicalho.

Nos comentários, os fãs não conseguiram conter a risada: “Essa cena é icônica! Sacha e Selfie arrasaram na interpretação”, escreveu uma. “Maravilhoso”, disse outra.

“Ficou muito bom”, completou mais uma seguidora.

Em tom de descontração, o próprio Sacha deixou seu comentário na publicação: “Quem lembra dessa pérola?”

Confira o post:

Para relembrar esse e outros momentos marcantes de A Fazenda 16, assine agora o PlayPlus e reveja quando e onde quiser!

G4 de A Fazenda prova que a amizade está mais forte do que nunca:

