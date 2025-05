Galisteu posa em cenário rural e empolga fãs de A Fazenda: ‘Maravilhosa’ Apresentadora do reality da RECORD compartilhou um carrossel de fotos com tudo o que ela mais gosta; confira! Novidades|Do R7 06/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/05/2025 - 02h00 ) twitter

Adriane Galisteu empolga fãs com cenário rural Reprodução/Instagram

Adriane Galisteu está on! A apresentadora de A Fazenda compartilhou com os seguidores um álbum de fotos recheado de momentos divertidos em um fim de semana no campo.

“Fim de semana na medida: sol, vibe, quem eu amo, esporte e o corre que me move”, escreveu na legenda da publicação, que contava com fotos inspiradoras e até um cavalo para fazer os fãs do reality rural sentirem saudades.

As fotos arrancaram elogios dos fãs: “Que lugar maravilhoso, lindo, natureza perfeita”, disse uma seguidora entre emojis de aplausos.

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, e a ex-atleta Maurren Maggi também deixaram um carinho especial na publicação.

“Sempre linda e estilosa”, elogiou uma fã. Enquanto outra se declarou: “Maravilhosa”.

Confira a publicação

Durante a décima sexta temporada do reality rural, Adriane provou que, além de uma ótima apresentadora, também arrasa como conselheira. Confira agora os melhores toques que ela deu aos peões durante A Fazenda, e que são essenciais para você começar 2025 com tudo!