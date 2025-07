Galisteu compartilha momento emocionante das férias: ‘Mais um dia para ficar na história das nossas vidas’ Apresentadora de A Fazenda publicou fotos nas redes sociais de viagem ao lado do marido e do filho Novidades|Do R7 30/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/07/2025 - 02h00 ) twitter

Adriane Galisteu compartilha momentos das férias em Budapeste, na Hungria

Acostumada a fazer o público pegar carona nas suas viagens, a apresentadora de A Fazenda, Adriane Galisteu compartilhou com os fãs um momento emocionante das férias. Ela esteve às margens do rio Danúbio, em Budapeste, na Hungria, e conferiu de perto o Memorial dos Sapatos, um monumento que homenageia os judeus húngaros.

“Mais um dia para ficar na história das nossas vidas! Nós vivemos hoje a emoção de estar diante do Memorial dos Sapatos — um silêncio que fala alto no coração, sobre amor, memória e humanidade. Um momento para nunca esquecer…“, escreveu Galisteu na legenda de um carrossel de fotos que estava cao lado do marido, Ale Iodice, e do filho Vittorio.

Os internautas lotaram a publicação de comentários: “Família linda! Viagem muito interessante!”. Outra fã queria saber mais detalhes: “Explica um pouco sobre o Memorial dos Sapatos”.

Uma seguidora observou sobre o carrossel de imagens postado pela apresentadora: “Lindas fotos! A do memorial é para refletir! E a de vocês três juntos ficou maravilhosa!”.

Ansioso pelo retorno de férias de Galiteu e a estreia de A Fazenda 17? Fique ligado no site oficial para saber todas as novidades.

Leia também: veja sete conselhos de Adriane Galisteu para levar para 2025

