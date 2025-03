Saudades de A Fazenda? Galisteu brilha em ensaio fotográfico rural Apresentadora do reality da RECORD publicou sequência de fotos em haras Novidades|Do R7 17/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Galisteu agita fãs com foto em haras Reprodução/Instagram

A Fazenda só retorna à tela da RECORD no segundo semestre, mas parece que a saudade já bateu forte para a apresentadora Adriane Galisteu. A musa publicou um ensaio fotográfico em um haras, com um look digno de noite de estreia do programa.

Com chapéu preto e vestido de gala verde, Galisteu se divertiu, matou saudades da Fazendona e até brincou ao lado de um belo mangalarga. “Vestida para brilhar”, escreveu a comandante do reality na legenda da publicação que agitou os fâs.

Um seguidor usou uma frase repetida pela loira diariamente no programa: “Já estamos com saudades de você. Boa noite, meus amores”. “E esse remember de A Fazenda?”, brincou outra.

O repórter Gustavo Coruja alfinetou: “Saudades de um fogo no feno, né?”. A ex-peoa Rosiane Pinheiro também se rendeu à beleza: “Maravilhosa”.

‌



E teve fã que não se conteve: “Louco para começar A Fazenda 17″.

Confira a publicação:

Enquanto a porteira de Itapecerica não abre, que tal rever os melhores momentos do reality rural no PlayPlus? Não vai faltar fogo no feno!

Veja também:

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Durante a décima sexta temporada do reality rural, Adriane provou que, além de uma ótima apresentadora, também arrasa como conselheira. Confira agora os melhores toques que ela deu aos peões durante A Fazenda, e que são essenciais para você começar 2025 com tudo! Reprodução/Instagram