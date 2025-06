Sacha Bali comemora aniversário com ‘textão’ emocionante: ‘Nada é mais precioso do que o afeto’ O campeão de A Fazenda 16 falou sobre a sua trajetória e agradeceu o apoio do público; confira! Novidades|Do R7 01/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/06/2025 - 02h00 ) twitter

O ator e campeão de A Fazenda foi o aniversariante desta última quinta-feira (29) com direito a homenagens nas redes sociais Reprodução/Instagram

O campeão de A Fazenda 16, Sacha Bali, completou 44 anos na última quinta (29) e provou que tem bons motivos para comemorar. O novo milionário do pedaço está vivendo sua melhor fase em 2025 após vencer o reality rural.

Em uma publicação feita em uma rede social, o ator postou um ‘textão’ emocionante destacando suas conquistas, e não deixou de falar também da felicidade e gratidão que tem pelos fãs que acompanham e apoiam sua carreira:

“Eu achava que chegaria aos 44 anos casado, com filhos e tendo construído um império. E assim eu cheguei. Tô muito bem-casado comigo mesmo, amo dormir e acordar na minha presença, me sinto feliz quando olho no espelho ou lembro dos passos que dei ao longo da vida. Meus filhos são os meus projetos, a quem eu sempre me dediquei com amor e zelo. E meu império é feito de pessoas, de afetos, de trocas sinceras que tive ao longo do tempo. Nada é mais precioso do que o afeto. É isso que a gente leva daqui. Nossos bens materiais serão transferidos para outra pessoa enquanto nossos corpos estiverem apodrecendo. O afeto vai ficar cravado para sempre na alma. Na nossa, e nas dos nossos. Vendo toda essa riqueza, só me resta agradecer a todos que compartilham afeto comigo. Se você está lendo este texto, saiba que minha gratidão é a você também. Por de alguma forma fazer parte da minha vida e por alimentar os meus sonhos, a minha fome de viver. Talvez a gente nem se conheça pessoalmente. Mas troca energias, ainda que através de telas. A gente se sente e se transforma junto. Isso é a vida acontecendo em suas camadas mais sutis. Parabéns para nós!”.

Muitos artistas marcaram presença nos comentários., como a também campeã de A Fazenda, Babi Borges: “Parabéns, Sacha! Alegrias, viva!”. A atriz Malu Falangola, que está no elenco de Paulo, o Apóstolo, deixou seu carinho ao amigo: “Parabéns, Sachita! Tu é massa, que muitas coisas boas cruzem teu caminho!”.

Vannessa Gerbeli, com quem Sacha contracenou em na Novela Jesus, também fez questão de mandar uma mensagem: “Parabéns, querido”.

Os fãs, claro, lotaram a publicação de elogios: “Parabéns para o nosso eterno campeão!”, comentou uma. “Que lindo texto, você merece tudo de maravilhoso”, disse outra.

Confira o post abaixo:

