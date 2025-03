Galisteu faz homenagem a Senna e reproduz frase famosa do piloto

Exclusivo no PlayPlus, o documentário "Senna 30 Anos: O Dia Que Ainda Não Terminou" marca as três décadas da morte do piloto e conta com ingredientes de sobra para fazer o coração do público acelerar. A obra é considerada a mais completa já realizada até hoje sobre os dias que antecederam o trágico acidente que tirou a vida do piloto. Confira outros motivos para maratonar e se emocionar com a produção que tem a assinatura do jornalista Roberto Cabrini!

Divulgação/PlayPlus