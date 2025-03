Segura peão! Adriane Galisteu aparece deslumbrante em ensaio fotográfico Sheila Mello, Adryana Ribeiro e Marco Antonio de Biaggi fizeram questão de comentar o quanto a comandante de A Fazenda está cada dia mais linda Novidades|Do R7 26/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/03/2025 - 02h00 ) twitter

Adriane Galisteu aparece deslumbrante em ensaio fotográfico Reprodução/Instagram

Naturalmente linda e toda trabalhada em “caras e bocas”, a apresentadora de A Fazenda, Adriane Galisteu, matou as saudades dos tempos em que modelava e arrancou suspiros dos fãs com ensaio fotográfico compartilhado em seu perfil no Instagram.

Os famosos também fizeram questão de elogiar a loira. A ex-peoa e dançarina Sheila Mello destacou: “Estilo é para quem tem”. Enquanto o cabeleireiro Marco Antonio de Biaggi não deixou passar batido a superprodução da loira: “O cabelo está divino”. A cantora Adryana Ribeiro se rendeu: “Linda”.

Uma fã observou: “O tempo só te favorece”, e outra comentou: “Belíssima de qualquer jeito!”.

Confira o ensaio completo!

Enquanto a porteira de Itapecerica não abre para a próxima temporada, que tal rever os melhores momentos do reality rural no PlayPlus? Não vai faltar fogo no feno!

Veja também as tendências e looks de Adriane Galisteu em A Fazenda:

