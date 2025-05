Adriane Galisteu faz homenagem emocionante a Ayrton Senna: ‘Jamais será esquecido’ Em mais um 1º de maio, apresentadora de A Fazenda relembra o piloto de Fórmula 1, e fãs reagem nas redes sociais; leia! Novidades|Do R7 01/05/2025 - 13h03 (Atualizado em 01/05/2025 - 13h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Adriane Galisteu faz homenagem para Ayrton Senna e emociona fãs Reprodução/Instagram

Nesta quinta-feira (1º), dia em que a morte de Ayrton Senna completa 31 anos, a apresentadora de A Fazenda, Adriane Galisteu, usou as redes sociais para relembrar com carinho e saudade o eterno ídolo da Fórmula 1.

Na publicação feita em seu perfil oficial, Galisteu emocionou os fãs ao escrever: “Mais um 1º de maio para lembrar de quem jamais será esquecido! Pra sempre Ayrton”.

Os seguidores reagiram à publicação com muita emoção: “Eu estava grávida de 3 meses assistindo à corrida, fiquei paralisada meia hora, depois tive uma crise de choro e só pensava em você”, escreveu uma internauta.

Em outro comentário, uma fã disse: “O único que fazia eu acordar cedo aos domingos!”. E outra completou: “Lindas lembranças! Ayrton Sena você está eternizado no coração dos brasileiros”.

‌



O ator e ex-peão, Iran Malfitano também comentou na publicação da apresentadora: “1º de maio, dia da saudade”.

Veja a publicação:

Enquanto a porteira de Itapecerica não abre para a próxima temporada, que tal rever os melhores momentos do reality rural no PlayPlus? Fique ligado no site oficial da RECORD para acompanhar todas as novidades.