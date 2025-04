Galisteu esbanja estilo com ensaio fotográfico em estacionamento de São Paulo A apresentadora de A Fazenda brincou entre carros, fazendo caras e bocas na capital paulista Novidades|Do R7 29/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/04/2025 - 02h00 ) twitter

Adriane Galisteu supera expectativas com seu estilo em novo ensaio fotográfico Reprodução/ Instagram

Tem diva roubando os holofotes em Sampa! Acostumada com poses, caras e bocas, a apresentadora de A Fazenda, Adriane Galisteu, costuma dar um show em frente as lentes e desta vez não foi diferente! Ela compartilhou com os fãs algumas fotos de um ensaio fotográfico em um estacionamento da cidade.

Na legenda, a loira avisou que hoje estava em São Paulo e logo recebeu uma chuva de comentários e elogios.

A apresentadora Renata Alves, do Hoje em Dia, e a atriz Leoni Escobar aplaudiram a beleza de Galisteu.

“Ela sempre arrasa nos looks, e eu não me canso de dizer, você é a mulher mais estilosa desse país!”, elogiou uma fã.

“Eu amo sua autenticidade!”, ressaltou outro.

Além das roupas, o penteado também chamou a atenção do público: “Você fica linda de cabelos presos”, comentou uma seguidora.

Confira por completo!

Enquanto a porteira de Itapecerica não abre para a próxima temporada, que tal rever os melhores momentos do reality rural no PlayPlus? Fique ligado no site oficial da RECORD para acompanhar todas as novidades.