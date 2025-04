Adriane Galisteu comemora aniversário ao lado da família: ‘Amo muito tudo isso’ Com um maiô verde para lá de estiloso, apresentadora publicou cliques lindíssimos com o bolo de três andares decorado com cerejas, e com o filho e o marido A Fazenda 16|Do R7 18/04/2025 - 16h52 (Atualizado em 18/04/2025 - 16h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aniversário de Adriane Galisteu é comemorado em grande estilo Reprodução/ Instagram

Nesta sexta (18) é aniversário de Adriane Galisteu! A apresentadora de A Fazenda apostou em um maiô verde para lá de estiloso para comemorar o dia especial.

No Instagram, Galisteu publicou cliques com o bolo de três andares decorado com cerejas. O filho Vittorio, e o marido Alexandre Iódice, também apareceram ao lado da aniversariante nos registros.

Patricia Abravanel comentou no post: “Maravilhosa. Feliz aniversário!”. Rodrigo Carelli também deixou um recado: “Parabéns, maravilhosa!”.

E é claro que os fãs da apresentadora marcaram presença na publicação: “Hoje é o dia dela! Dessa loira guerreira que eu admiro muito! Que Deus lhe cubra de bênçãos, Dri. Você é muito amada por nós!”, escreveu uma seguidora.

‌



“Viva, Dri! Guerreira, autêntica, alto-astral! Te desejo um mundo lindo nesse novo ciclo!”, disse outro internauta.

Confira o post:

‌



Enquanto a porteira de Itapecerica não abre para a próxima temporada, que tal rever os melhores momentos do reality rural no PlayPlus? Fique ligado no site oficial da RECORD para acompanhar todas as novidades.

Fofurômetro ativado! Confira os programas da RECORD que entraram na trend do momento

Publicidade 1 / 7 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share A RECORD entrou para trend do momento e está arrasando com o coração dos telespectadores e fãs da emissora! Memes, entretenimento, novelas e programas jornalísticos apareceram em forma de desenho ativando um 'fofurômetro' nos internautas; confira!