Sacha Bali relembra apoio de Yuri em A Fazenda: 'Me acolheu num dos piores momentos da minha vida' O campeão da décima sexta edição do reality rural da RECORD abriu o coração sobre a gratidão que sente pelo amigo; saiba mais Novidades|Do R7 17/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/05/2025 - 02h00 )

Sacha Bali usou suas redes sociais para agradecer Yuri pela parceria durante A Fazenda 16 Reprodução/RECORD

Provando que a amizade ultrapassou o cercado de A Fazenda 16, Sacha Bali publicou um vídeo relembrando alguns momentos tensos que viveu no reality rural e obteve apoio de Yuri Bonotto, seu maior aliado lá dentro.

Na primeira parte do vídeo, é mostrado um compilado de vezes em que Sacha sofreu com os julgamentos de outros participantes. Já na segunda parte, são exibidos momentos em que ele e Yuri estiveram lado a lado um apoiando o outro e se divertindo.

“Yuri me acolheu num dos piores momentos da minha vida, na 3ª semana de A Fazenda 16 quando eu estava sendo massacrado injustamente por absolutamente todos os outros participantes do programa. Mesmo sem saber se o público estava do meu lado ou não, ele me abraçou e ali nos tornamos grandes irmãos. Jamais esquecerei dos momentos incríveis que passamos lá dentro, usando a música e o humor para combater a opressão que vivemos. Te amo, meu mano! Continue sendo sempre o cara iluminado e humilde que eu tive a satisfação de conviver”, escreveu Sacha na legenda do post.

Nos comentários, os fãs da dupla não esconderam a admiração e saudades que tem de vê-los na telinha da RECORD:

“Foi muito bom acompanhar essa amizade”, escreveu um. “Saudades dessa dupla linda. Torci muito por vocês”, confessou outra.

“Muito rico quem tem um amigo como o Yuri”, completou mais um.

O homenageado não ficou de fora e também deixou seu comentário: “Meu irmão, estamos juntos sempre, viu? Te amo”, escreveu Yuri Bonotto.

Confira o post abaixo:

