Maurren Maggi, Jesus Luz, Emily Araújo e mais: Acerte ou Caia! reúne só campeões neste domingo (24)

As celebridades campeãs do game voltam para o Acerte ou Caia neste domingo (24) para disputar o prêmio que pode chegar a R$ 300 mil Antonio Chahestian/RECORD

A edição deste domingo (24), do Acerte ou Caia!, a partir das 15h45, será mais do que especial, afinal, marca o aniversário de um ano do game show comandado por Tom Cavalcante e que conquistou o Brasil. Desde a estreia do programa, em 25 de agosto de 2024, a atração caiu no gosto do público e virou hábito nas tardes de domingo da RECORD.

Para celebrar a data, o Acerte ou Caia! recebe 11 celebridades que já foram campeãs do jogo ao longo deste primeiro ano. Algumas levaram um prêmio em dinheiro para casa, outras se arriscaram no Desafio Final e acabaram no fundo do buraco. Agora, voltam a disputar a premiação de até R$ 300 mil.

E quem estará lá nesta edição é a atriz Vannessa Gerbelli. Ao lado dela, quem também entra na competição é a atleta e medalhista olímpica Maurren Maggi, além do modelo e DJ Jesus Luz, da influencer e ex-BBB Emily Araújo e do mágico Ben Ludmer.

O grupo de campeões terá ainda o humorista Bruno Motta, o apresentador André Vasco, os atores Rodrigo Phavanello e Pierre Bittencourt, a ex-BBB e influenciadora Raquele Cardozo, e a ex-paquita Ana Paula Almeida.

Qual deles vai faturar o bicampeonato no Acerte ou Caia!? Apenas um pode levar o prêmio em dinheiro, os outros vão parar, mesmo, naquele misterioso buraco do game.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar aos domingos, às 15h45. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no RecordPlus, o streaming da RECORD.

Conheça o elenco que disputa o prêmio neste domingo (24):

