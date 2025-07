Acumuladores desta quinta (31) revela dramas com entulho, animais e compulsão por objetos Rachel Sheherazade apresenta os casos de Ellen, Glória e Dick, que enfrentam desafios e lutam contra os traumas do passado Acumuladores|Do R7 31/07/2025 - 11h48 (Atualizado em 31/07/2025 - 11h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No episódio desta quinta (31), os participantes tentam superar o passado e vencer a compulsão Divulgação/RECORD

O episódio de Acumuladores desta quinta (31), apresentado por Rachel Sheherazade, exibido a partir das 22h45, vai mostrar os casos de Ellen, Glória e Dick, que, de diferentes formas, têm algo em comum: a acumulação.

Na primeira história da noite, o público vai conhecer a trajetória da professora aposentada Ellen, que perdeu seu marido precocemente e teve a responsabilidade de cuidar dos filhos sozinha. Com isso, desenvolveu problemas com álcool (superado há mais de 20 anos), a acumulação (que ainda persiste) e cleptomania, que ela esconde da família. Após mais de cinco anos, Christine, filha de Ellen, perceberá a situação crítica e insustentável que sua mãe vive. Com medo de perder sua residência, Ellen decide procurar ajuda para sua acumulação.

Já, Glória vive com dezenas de animais de estimação em uma casa repleta de lixo e excrementos, e não permite que suas filhas limpem o local. Em uma das tentativas de limpeza, foi até chamado um especialista para avaliar a saúde dos diversos animais que Glória compartilha o lar.

O terceiro caso dramático envolve Dick, que, em razão da quantidade excessiva de entulho que ele acumulou na casa de sua namorada, Sandy, o casal teve que se mudar para outro local. A família de Sandy culpa Dick pela situação em que estão vivendo, e a casa precisa de uma grande limpeza para que eles possam voltar a morar nela.

‌



Ellen, Glória e Dick vivem cercados por lembranças e excessos. Mas será que vão aceitar ajuda?

Acumuladores vai ao ar nas noites de quinta-feira, a partir das 22h45, com apresentação de Rachel Sheherazade.