Acumuladores mostra mãe que luta contra a compulsão após perder filho em trágico acidente No programa desta quinta (14), Rachel Sheherazade apresenta os casos de Maggie, Kathy e Ann, que enfrentam traumas familiares Acumuladores|Do R7 14/08/2025 - 11h49 (Atualizado em 14/08/2025 - 11h49 )

No episódio desta quinta (14), os participantes tentam superar o passado e vencer a compulsão Divulgação/RECORD

No episódio desta quinta-feira (14) de Acumuladores, a partir das 22h45, o público vai conhecer histórias comoventes de pessoas que enfrentam traumas profundos e tentam superar o complexo transtorno compulsivo de guardar objetos.

Maggie começou a acumular coisas após uma série de perdas, incluindo a morte do marido e da filha. Sua casa ficou fechada por quatro anos e, mesmo assim, ela continuou juntando objetos até chegar a 27 toneladas de lixo. Para voltar a viver na residência, Maggie precisa aceitar ajuda, já que a família só permitirá o seu retorno quando o local estiver seguro.

A morte de familiares também levou Ann a desenvolver essa compulsão. Para ela, tentar se desapegar dos objetos significa perder de vez a presença dos entes queridos. Mas essa situação tem afetado profundamente as pessoas à sua volta, inclusive o namorado Michael, com quem mora. Ann até aceitou ajuda, porém vive em negação, impedindo o avanço da limpeza.

O programa ainda apresenta a história de Kathy, mãe de 14 filhos que começou a acumular após a morte de um deles em um trágico acidente. O problema tomou conta de seus três imóveis, gerando conflitos e traumas familiares, mas ainda há esperança de perdão e reconciliação.

Acumuladores vai ao ar nas noites de quinta-feira, a partir das 22h45, com apresentação de Rachel Sheherazade.