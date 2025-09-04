Acumuladores: mulher guarda sapatos e perucas após sofrer uma perda na família No programa desta quinta (4), Rachel Sheherazade acompanha o drama de Dorothy, David e Doris Acumuladores|Do R7 04/09/2025 - 12h17 (Atualizado em 04/09/2025 - 12h17 ) twitter

No episódio desta quinta (4), os participantes tentam superar a compulsão Divulgação/RECORD

O episódio inédito de Acumuladores, que vai ao ar nesta quinta-feira (4), vai mostrar histórias reais de pessoas que vivem cercadas por objetos, lixo e memórias que ameaçam sua segurança e de suas famílias.

O casal Dorothy e David, que compartilha o transtorno da acumulação, passou anos juntando roupas, comida e madeira. Com a cozinha completamente lotada, eles são obrigados a preparar refeições na sala, usando um fogão à lenha, que coloca toda a casa em risco de incêndio.

Na mesma noite, o programa mostra a história de Doris, que acumula sapatos, perucas e outros objetos desde a morte da mãe. Hoje, a residência está tomada por quase 10 toneladas de lixo, o que afastou seus filhos de casa por mais de uma década.

E ainda: Mary, casada e mãe de dois filhos pequenos, enfrenta a ameaça de perder a guarda das crianças se não aceitar ajuda para se livrar da compulsão. A família já considera acionar o serviço de proteção à infância para evitar uma tragédia.

Acumuladores vai ao ar nas noites de quinta-feira, a partir das 22h45, com apresentação de Rachel Sheherazade.