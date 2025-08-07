Acumuladores mostra o drama de uma avó que pode perder a guarda do neto por conta da compulsão No programa desta quinta (7), Rachel Sheherazade apresenta os casos de Celia, Nathan e Karen, que enfrentam desafios e lutam contra os traumas do passado Acumuladores|Do R7 07/08/2025 - 11h59 (Atualizado em 07/08/2025 - 11h59 ) twitter

No episódio desta quinta (7), os participantes tentam superar o passado e vencer a compulsão Divulgação/RECORD

Nesta quinta (7), a partir das 22h45, o público acompanha mais um episódio inédito de Acumuladores. Com apresentação de Rachel Sheherazade, esta semana a série traz novos casos marcantes do comportamento compulsivo e os desafios enfrentados para que os personagens das tramas reais mudem de vida.

Celia, uma enfermeira aposentada, vive cercada por objetos e mais de dez cães em situação ilegal. Mesmo diante do risco de responder por maus-tratos, ela resiste à ideia de abrir mão dos animais. Desesperada por ajuda, convida a irmã e uma psicóloga para verem de perto a realidade de sua casa, um passo doloroso, mas necessário.

Já Nathan, enfrenta as consequências de uma infância marcada por traumas e o divórcio dos pais. Ele acumula milhares de itens, entre carrinhos, vidros e fantoches, em uma casa que está prestes a perder. O reencontro com o irmão escancara anos de abandono e silêncio.

O programa ainda acompanha Karen, professora que passou a acumular compulsivamente após a morte do filho mais velho. Hoje ela divide a casa com a filha e o neto de dois anos, mas teme perder a guarda da criança se não conseguir transformar o ambiente onde vivem. A urgência da situação coloca à prova sua força para vencer o apego e enfrentar o passado.

Acumuladores vai ao ar nas noites de quinta-feira, a partir das 22h45, com apresentação de Rachel Sheherazade.