Acumuladores: mulher dorme entre ratos e preocupa familiares No episódio desta quinta (21), o público conhece as histórias de Sybil, Ron e Mira; saiba mais Acumuladores|Do R7 21/08/2025 - 13h37 (Atualizado em 21/08/2025 - 13h37 )

No episódio desta quinta (21), os participantes tentam superar o passado e vencer a compulsão Divulgação/RECORD

O episódio inédito de Acumuladores, que vai ao ar nesta quinta-feira (21), traz histórias reais marcadas por drama, perigo e a urgência de intervenção profissional.

O primeiro caso da noite é de Sybil. Solteira e dona de quatro gatos, ela acumula tantos objetos que a casa onde vive está infestada de ratos. A situação chegou a tal ponto que ela passou a dormir na área externa destinada aos animais. Durante a visita de familiares, anos após o último encontro, uma descoberta chocante no banheiro revela a gravidade do problema.

Já Ron, dono de uma loja de câmeras fotográficas usadas, encheu o espaço com milhares de objetos e até animais exóticos. O acúmulo destruiu seu casamento e ameaça o próprio negócio. A chegada do filho de criação, após três anos afastado, expõe conflitos familiares que colocam a relação à prova.

O programa ainda apresenta o caso de Mira, conhecida pela vaidade e compulsão por roupas. O interior de sua casa está tão comprometido que corre o risco de ser considerada inabitável pelas autoridades. Enquanto ela tenta evitar o despejo, a exposição de sua situação emociona a filha e pode atrapalhar o processo de mudança.

Acumuladores vai ao ar nas noites de quinta-feira, a partir das 22h45, com apresentação de Rachel Sheherazade.