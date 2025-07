Rachel Sheherazade comanda o programa Acumuladores Atração de sucesso em todo o mundo conta as histórias de pessoas que guardam objetos e têm dificuldade em descartá-los Acumuladores|Do R7 15/07/2025 - 17h50 (Atualizado em 15/07/2025 - 17h50 ) twitter

Rachel Sheherazade comanda o programa Acumuladores Antonio Chahestian/RECORD

Rachel Sheherazade é jornalista e apresentadora e se formou pela Universidade Federal da Paraíba. Com ampla experiência na área, ela já atuou desde repórter até âncora em telejornais de grande influência.

Rachel começou sua carreira justamente na afiliada da RECORD da Paraíba. Desde então, passou por inúmeros veículos de jornalismo.

Após entrar para o elenco de A Fazenda 15 e marcar a temporada do reality rural, Sheherazade foi para o outro lado do jogo e assumiu o comando de A Grande Conquista 2, atração com formato original da RECORD que mistura famosos e anônimos em uma competição cheia de surpresas, emoção e reviravoltas.

Ainda na RECORD, Rachel apresentou o Domingo Record, que misturava jornalismo e entretenimento.

Agora, ela está à frente do programa Acumuladores, que vai ao ar às quintas-feiras, às 23h, na tela da RECORD.