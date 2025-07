Rachel Sheherazade volta à RECORD e assume a apresentação da nova temporada de Acumuladores: ‘Estou muito feliz e grata’ Episódio de estreia desta quinta (17) traz os dramas de Judy, afastada da filha há 20 anos, e Roxanne, ameaçada de perder a guarda do filho Acumuladores|R7 17/07/2025 - 15h11 (Atualizado em 17/07/2025 - 15h11 ) twitter

Rachel Sheherazade é a apresentadora da nova temporada de Acumuladores ANTONIO CHAHESTIAN/RECORD

A série de sucesso Acumuladores está de volta à programação da RECORD com episódios inéditos a partir desta quinta (17). A partir das 23h, todas as quintas-feiras, a atração será comandada por Rachel Sheherazade.

Em seu retorno à emissora, a jornalista celebra o novo desafio com muito entusiasmo: “O convite foi uma surpresa, mais uma grata surpresa da Record. Saí daqui com dois grandes projetos, aprendi muito e deixei amigos. Sentia muita saudade desse clima de televisão. A Record é uma casa que me acolhe tão bem e tem me dado tantas oportunidades de crescer, de aprender, de desenvolver novas habilidades”, afirma.

Para Rachel, a atração representa mais do que informação, é uma missão!

“Acho um excelente programa. É um documentário, trata de um tema de saúde, que eu acho muito importante. Falar sobre saúde mental na televisão brasileira para milhões de telespectadores, sobre o problema da acumulação, para mim é um serviço prestado. Estou muito feliz e grata por fazer parte desse projeto”, exalta a jornalista.

No episódio de estreia, o público acompanha o caso de Judy, uma mulher com comportamento acumulador e fobia de germes. O acúmulo extremo de lixo fez com que sua filha a abandonasse por mais de 20 anos.

Com a casa infestada por ratos e todos os cômodos inutilizáveis, Judy encara uma intervenção drástica para tentar mudar. No entanto, após seis horas, conseguiu se desfazer de apenas dois quilos de lixo, quase nada para um total de duas toneladas acumuladas.

A mesma edição apresenta também o drama de Roxanne, ex-modelo e maquiadora, que corre o risco de perder a guarda do filho de sete meses. Apesar de saber que sua casa está tomada por objetos e desordem, ela reluta em admitir o transtorno.

Em luto pela morte da mãe e emocionalmente abalada, pede ajuda psicológica, mas enfrenta dificuldades para manter a disciplina no tratamento.

Será que Judy e Roxanne conseguirão vencer seus bloqueios, recuperar o controle da própria vida, e, acima de tudo, reconquistar aqueles que amam?

Não perca! Acumuladores vai ao ar nas noites de quinta-feira, a partir das 23h, com apresentação de Rachel Sheherazade, na tela da RECORD.