Acumuladores expõe drama de mulher que vive em um carro por não ter espaço em casa

No programa desta quinta (28), Rachel Sheherazade apresenta os casos de Vivian e Momma, que enfrentam a compulsão

Acumuladores|Do R7

No episódio desta quinta (28), os participantes tentam superar a compulsão Divulgação/RECORD

O episódio inédito de Acumuladores que vai ao ar nesta quinta-feira (28), a partir das 22h45, vai contar duas histórias emocionantes de pessoas que vivem cercadas por objetos, lembranças e muita dor.

A primeira protagonista da noite é Vivian, mãe e avó que viu a compulsão por compras e acúmulo se agravar após o divórcio e a perda de entes queridos. Com a chegada da filha e do neto em meio a problemas com drogas e dificuldades familiares, a situação fica insustentável. Com medo de perder a guarda do neto, Vivian aceita a ajuda de especialistas para limpar a casa e recuperar a dignidade da família.

Em seguida, o programa acompanha Ruby, conhecida como Momma, que transformou o carro estacionado em frente à residência em sala de estar por não conseguir mais circular dentro da própria casa. Após mais de dez anos escondendo sua acumulação, ela enfrenta o desafio de permitir que as filhas e uma equipe especializada intervenham para recuperar o espaço de seu lar, mas a resistência de Momma pode colocar tudo a perder.

Acumuladores vai ao ar nas noites de quinta-feira, a partir das 22h45, com apresentação de Rachel Sheherazade.

