Balanço Geral RJ

Família busca Justiça por remédio de R$ 17 milhões para filho

Menino com distrofia muscular rara aguarda decisão judicial para tratamento

Balanço Geral RJ|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • Bruno, de 5 anos, foi diagnosticado com Distrofia Muscular de Duchenne.
  • A família busca Justiça para obter o remédio Elevides, que custa R$ 17 milhões.
  • O medicamento é crucial para melhorar a qualidade de vida de Bruno, retardando a degeneração muscular.
  • A família realiza fisioterapia e utiliza redes sociais para conscientizar e solicitar apoio das autoridades.

 

Bruno Mattoso Martins, de cinco anos, foi diagnosticado com Distrofia Muscular de Duchenne, uma doença genética que afeta os músculos. A família procura na Justiça acesso ao medicamento “Elevidys”, que custa R$ 17 milhões e pode melhorar sua qualidade de vida.

A condição foi descoberta quando uma professora notou dificuldades motoras em Bruno. Exames indicaram que seus músculos estavam se degenerando. Para conter a progressão da doença, a família busca o medicamento que ajuda a produzir uma proteína protetora dos músculos.

Enquanto aguardam uma decisão judicial, Bruno realiza fisioterapia. A família também usa redes sociais para conscientizar sobre a doença e apela por apoio das autoridades para acelerar o processo de obtenção do medicamento.

