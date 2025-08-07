Família busca Justiça por remédio de R$ 17 milhões para filho
Menino com distrofia muscular rara aguarda decisão judicial para tratamento
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Bruno Mattoso Martins, de cinco anos, foi diagnosticado com Distrofia Muscular de Duchenne, uma doença genética que afeta os músculos. A família procura na Justiça acesso ao medicamento “Elevidys”, que custa R$ 17 milhões e pode melhorar sua qualidade de vida.
A condição foi descoberta quando uma professora notou dificuldades motoras em Bruno. Exames indicaram que seus músculos estavam se degenerando. Para conter a progressão da doença, a família busca o medicamento que ajuda a produzir uma proteína protetora dos músculos.
Enquanto aguardam uma decisão judicial, Bruno realiza fisioterapia. A família também usa redes sociais para conscientizar sobre a doença e apela por apoio das autoridades para acelerar o processo de obtenção do medicamento.
