Balanço Geral RJ

Polícia Militar reforça presença no Complexo da Pedreira

Ação visa prender responsáveis por roubo de carga de carnes avaliada em R$ 1 milhão

Balanço Geral RJ|Ri7a, a inteligência artificial do R7

RESUMO DA NOTÍCIA
  • A Polícia Militar começou uma ocupação no Complexo da Pedreira, na Zona Norte do Rio.
  • A ação visa capturar os responsáveis pelo roubo de uma carga de carnes avaliada em R$ 1 milhão.
  • Várias unidades e cães farejadores foram mobilizados para reforçar a segurança e fazer buscas na área.
  • A operação afetou a rotina local, alterando circulação de ônibus e trens, em meio a disputas entre facções.

 

A Polícia Militar iniciou uma ocupação no Complexo da Pedreira, na Pavuna, zona norte do Rio de Janeiro, após o saque de uma carga de carnes avaliada em cerca de R$ 1 milhão. A operação buscava capturar os responsáveis pelo roubo na área conhecida como Bin Laden.

Com a participação de viaturas, blindados e unidades especializadas, a PM reforçou a vigilância nos principais acessos do território. Cães farejadores foram utilizados para buscas por drogas e armas em becos e vielas.

O saque foi supostamente orquestrado para desviar a atenção dos policiais, enquanto parte da carga era encaminhada para depósitos clandestinos. A ocupação impactou a rotina local, alterando a circulação de ônibus e aumentando os intervalos dos trens no ramal Belford Roxo.

A região enfrenta disputas entre as facções Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro, complicando ainda mais a segurança local. Multidões, incluindo mulheres e crianças, participaram do saque.

