Polícia Militar reforça presença no Complexo da Pedreira
Ação visa prender responsáveis por roubo de carga de carnes avaliada em R$ 1 milhão
A Polícia Militar iniciou uma ocupação no Complexo da Pedreira, na Pavuna, zona norte do Rio de Janeiro, após o saque de uma carga de carnes avaliada em cerca de R$ 1 milhão. A operação buscava capturar os responsáveis pelo roubo na área conhecida como Bin Laden.
Com a participação de viaturas, blindados e unidades especializadas, a PM reforçou a vigilância nos principais acessos do território. Cães farejadores foram utilizados para buscas por drogas e armas em becos e vielas.
O saque foi supostamente orquestrado para desviar a atenção dos policiais, enquanto parte da carga era encaminhada para depósitos clandestinos. A ocupação impactou a rotina local, alterando a circulação de ônibus e aumentando os intervalos dos trens no ramal Belford Roxo.
A região enfrenta disputas entre as facções Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro, complicando ainda mais a segurança local. Multidões, incluindo mulheres e crianças, participaram do saque.
