Vítima de agressão brutal em boate no Rio fala sobre trauma Quatro suspeitos foram presos; dois continuam foragidos Balanço Geral RJ|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/06/2025 - 16h23 (Atualizado em 09/06/2025 - 16h23 )

'Aterrorizado', diz jovem espancado durante confusão com envolvimento de Bruno Krupp Record Rio

Um estudante de direito foi brutalmente agredido após uma discussão em uma boate na Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro. Pedro, a vítima, foi atacado com mais de 20 chutes na cabeça e precisou ser hospitalizado. Quatro pessoas foram presas por envolvimento no caso, incluindo o influenciador Bruno Krupp; dois suspeitos ainda estão foragidos.

O conflito começou quando Pedro pediu licença para atravessar um espaço bloqueado por um sofá na boate. A situação escalou para insultos classistas e culminou em agressão física no estacionamento. Pedro descreveu a experiência como extremamente traumática, afetando profundamente ele e sua família.

Os detidos incluem Pedro Vasconcelos do Amaral, conhecido como Rebordão, Luma Melo Rajão e Arthur Veloso Araújo. Todos enfrentam acusações de tentativa de homicídio conforme denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro. A polícia continua investigando outros envolvidos e planeja solicitar mais mandados de prisão.

