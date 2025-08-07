Operação Desfortuna mira influenciadores por jogos de azar
Ação policial em três estados investiga esquema de jogos ilegais
A Polícia Civil realizou uma operação em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, cumprindo 51 mandados de busca e apreensão contra influenciadores digitais suspeitos de promover jogos de azar online. Entre os alvos estão Rafael da Rocha Buarque e Bia Miranda, que possuem milhões de seguidores nas redes sociais.
A Operação Desfortuna começou ao amanhecer, com agentes entrando em um condomínio no Recreio dos Bandeirantes, onde mora um dos investigados. Durante a ação, documentos, dispositivos eletrônicos e veículos de luxo foram apreendidos.
Os influenciadores são suspeitos de usar suas plataformas para atrair pessoas para um esquema ilegal conhecido como “jogo do tigrinho”. A investigação busca determinar se eles são membros ativos ou apenas divulgadores do esquema criminoso, que envolve lavagem de dinheiro e publicidade enganosa.
Em São Paulo, o influenciador Maumau foi preso após a polícia encontrar uma arma em sua residência. As movimentações financeiras associadas ao esquema podem ultrapassar R$ 4 bilhões, sem declaração oficial de renda pelos envolvidos.
