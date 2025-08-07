Operação Desfortuna mira influenciadores por jogos de azar Ação policial em três estados investiga esquema de jogos ilegais Balanço Geral RJ|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 19h30 (Atualizado em 07/08/2025 - 19h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Operação Desfortuna investiga influenciadores digitais por promover jogos de azar online em três estados: Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.

Foram cumpridos 51 mandados de busca e apreensão, com alvos como Rafael da Rocha Buarque e Bia Miranda.

A ação policial resultou na apreensão de documentos, dispositivos eletrônicos e veículos de luxo.

A movimentação financeira do esquema ilegal pode ultrapassar R$ 4 bilhões, com suspeitas de lavagem de dinheiro e publicidade enganosa.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Polícia Civil realizou uma operação em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, cumprindo 51 mandados de busca e apreensão contra influenciadores digitais suspeitos de promover jogos de azar online. Entre os alvos estão Rafael da Rocha Buarque e Bia Miranda, que possuem milhões de seguidores nas redes sociais.

A Operação Desfortuna começou ao amanhecer, com agentes entrando em um condomínio no Recreio dos Bandeirantes, onde mora um dos investigados. Durante a ação, documentos, dispositivos eletrônicos e veículos de luxo foram apreendidos.

Os influenciadores são suspeitos de usar suas plataformas para atrair pessoas para um esquema ilegal conhecido como “jogo do tigrinho”. A investigação busca determinar se eles são membros ativos ou apenas divulgadores do esquema criminoso, que envolve lavagem de dinheiro e publicidade enganosa.

Em São Paulo, o influenciador Maumau foi preso após a polícia encontrar uma arma em sua residência. As movimentações financeiras associadas ao esquema podem ultrapassar R$ 4 bilhões, sem declaração oficial de renda pelos envolvidos.

Veja também

‌



A ação ocorreu nos bairros de Jacarepaguá, Méier e Copacabana e teve também teve como objetivo a conscientização

Balanço Geral RJ playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Rio fiscaliza vans após denúncias sobre motoristas que recusam passageiros com direito a gratuidade Criança com doença genética rara precisa de remédio que custa R$ 17 milhões Influenciador Maumau é preso após arma ser encontrada durante operação contra jogos de azar PM ocupa Complexo da Pedreira após saque a carga de carnes Polícia Civil prende mais de 40 criminosos durante operação de combate à violência contra mulher Criminoso é preso pela PM após lançar granada contra agentes durante operação na Vila Joaniza Criminosos invadem creche durante operação no morro do Urubu e acabam presos Prefeitura do Rio anuncia construção do BRT Metropolitano VÍDEO: Criminosos assaltam duas crianças que brincavam na porta de casa no Rio Carga de carne é saqueada por moradores no Complexo da Pedreira após roubo de carreta Uso de maquiagem em crianças pode trazer riscos à saúde da pele, segundo especialista Moradores denunciam furtos em vila que fica a 200 metros de batalhão da PM no Rio Prefeitura do Rio inicia obras para primeira base da Força Municipal no Leblon Polícia encontra morteiro em operação no Quitungo contra provedores de internet do tráfico Paes diz que prefeitura terá mais controle do serviço prestado pelos ônibus com o Jaé Polícia Civil prende duas traficantes do Mato Grosso em shopping na zona oeste do Rio Rio está abaixo da meta de vacinação contra o HPV Polícia Civil investiga caso de pintor morto por linha chilena na Baixada Fluminense Polícia prende duas mulheres com 40 kg de drogas e armamento em ônibus na zona norte do Rio Três ex-funcionários de empresa de tecnologia são presos por sabotagem no Rio de Janeiro

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!