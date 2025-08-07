Logo R7.com
Balanço Geral RJ

Operação Desfortuna mira influenciadores por jogos de azar

Ação policial em três estados investiga esquema de jogos ilegais

Balanço Geral RJ|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • A Operação Desfortuna investiga influenciadores digitais por promover jogos de azar online em três estados: Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.
  • Foram cumpridos 51 mandados de busca e apreensão, com alvos como Rafael da Rocha Buarque e Bia Miranda.
  • A ação policial resultou na apreensão de documentos, dispositivos eletrônicos e veículos de luxo.
  • A movimentação financeira do esquema ilegal pode ultrapassar R$ 4 bilhões, com suspeitas de lavagem de dinheiro e publicidade enganosa.

 

A Polícia Civil realizou uma operação em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, cumprindo 51 mandados de busca e apreensão contra influenciadores digitais suspeitos de promover jogos de azar online. Entre os alvos estão Rafael da Rocha Buarque e Bia Miranda, que possuem milhões de seguidores nas redes sociais.

A Operação Desfortuna começou ao amanhecer, com agentes entrando em um condomínio no Recreio dos Bandeirantes, onde mora um dos investigados. Durante a ação, documentos, dispositivos eletrônicos e veículos de luxo foram apreendidos.

Os influenciadores são suspeitos de usar suas plataformas para atrair pessoas para um esquema ilegal conhecido como “jogo do tigrinho”. A investigação busca determinar se eles são membros ativos ou apenas divulgadores do esquema criminoso, que envolve lavagem de dinheiro e publicidade enganosa.

Em São Paulo, o influenciador Maumau foi preso após a polícia encontrar uma arma em sua residência. As movimentações financeiras associadas ao esquema podem ultrapassar R$ 4 bilhões, sem declaração oficial de renda pelos envolvidos.

