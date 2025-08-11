Polícia Civil prende homem por abuso de menor em Nilópolis
José Luiz Matoso já havia cometido crime similar na Região dos Lagos
Policiais civis prenderam José Luiz Matoso, de 44 anos, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Ele é acusado de abusar de uma adolescente de 14 anos por dois anos. Segundo o delegado Marcos Santana, Matoso ganhava a confiança da família antes dos abusos.
Em 2016, ele já havia abusado de outro menor na Região dos Lagos com o mesmo método. Matoso foi autuado por estupro de vulnerável e pode enfrentar até 12 anos de prisão se condenado.
