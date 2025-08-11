Polícia Civil prende homem por abuso de menor em Nilópolis José Luiz Matoso já havia cometido crime similar na Região dos Lagos Balanço Geral RJ|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 18h41 (Atualizado em 11/08/2025 - 18h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Policiais civis prenderam José Luiz Matoso, de 44 anos, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Ele é acusado de abusar de uma adolescente de 14 anos por dois anos. Segundo o delegado Marcos Santana, Matoso ganhava a confiança da família antes dos abusos.

Em 2016, ele já havia abusado de outro menor na Região dos Lagos com o mesmo método. Matoso foi autuado por estupro de vulnerável e pode enfrentar até 12 anos de prisão se condenado.

Veja também

‌



O caso aconteceu logo após o veículo ser roubado por quatro bandidos armados na tarde do último sábado (9)

Balanço Geral RJ playlist 1 / 15 Modo teatro Reproduzindo VÍDEO: policiais perseguem criminosos em carro roubado em Duque de Caxias (RJ) Polícia Civil prende homem acusado de abusar de adolescente por dois anos no RJ Corpo de mulher atropelada por ex-jogador do Botafogo é sepultado no Rio VÍDEO: Idosa é arrastada por bandido durante assalto na zona norte do Rio de Janeiro Bebê de oito meses morre sufocada e mãe que a deixou sozinha em casa para ir a baile é presa no Rio Dia de Combate ao Colesterol: projeto social ajuda a população a cuidar da saúde Dia dos Pais deve movimentar cerca de R$ 260 milhões no RJ Ex-jogador do Botafogo que atropelou vítimas é preso após agredir policiais e danificar viatura Homem é preso após atropelar ciclistas e não prestar socorro na zona sul do Rio PM ocupa Complexo da Pedreira após saque a carga de carnes Criminoso é preso pela PM após lançar granada contra agentes durante operação na Vila Joaniza Polícia Civil prende mais de 40 criminosos durante operação de combate à violência contra mulher Criança com doença genética rara precisa de remédio que custa R$ 17 milhões Rio fiscaliza vans após denúncias sobre motoristas que recusam passageiros com direito a gratuidade Influenciador Maumau é preso após arma ser encontrada durante operação contra jogos de azar

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!