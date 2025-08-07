Fiscalização no Rio combate recusa de gratuidade para idosos em vans A operação visa reforçar direitos de passageiros com mais de 65 anos Balanço Geral RJ|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 19h27 (Atualizado em 07/08/2025 - 19h27 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Operação no Rio combate a recusa de gratuidade em vans para passageiros idosos.

Atuação ocorreu em Jacarepaguá, Méier e Copacabana com apoio de órgãos municipais e estaduais.

Foram registradas 130 denúncias de descumprimento do Estatuto da Pessoa Idosa.

Motoristas que negarem gratuidade podem ser multados ou ter veículos lacrados.

Uma operação foi realizada em vans no Rio de Janeiro devido a relatos de motoristas negando a gratuidade a passageiros idosos. A ação ocorreu nos bairros de Jacarepaguá, Méier e Copacabana, com colaboração entre órgãos municipais e estaduais.

O objetivo era reforçar a conscientização sobre o cumprimento do Estatuto da Pessoa Idosa, que assegura gratuidade no transporte público para pessoas com mais de 65 anos. Durante a semana, foram registradas 130 denúncias de descumprimento dessa legislação.

Motoristas que impedem o embarque de idosos podem enfrentar multas ou ter seus veículos lacrados. Em casos de reincidência, as penalidades se tornam mais severas. A população é incentivada a denunciar infrações para melhorar o acesso dos idosos ao transporte público.

A ação ocorreu nos bairros de Jacarepaguá, Méier e Copacabana e teve também teve como objetivo a conscientização

