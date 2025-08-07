Logo R7.com
Balanço Geral RJ

Fiscalização no Rio combate recusa de gratuidade para idosos em vans

A operação visa reforçar direitos de passageiros com mais de 65 anos

Balanço Geral RJ

  • Operação no Rio combate a recusa de gratuidade em vans para passageiros idosos.
  • Atuação ocorreu em Jacarepaguá, Méier e Copacabana com apoio de órgãos municipais e estaduais.
  • Foram registradas 130 denúncias de descumprimento do Estatuto da Pessoa Idosa.
  • Motoristas que negarem gratuidade podem ser multados ou ter veículos lacrados.

 

Uma operação foi realizada em vans no Rio de Janeiro devido a relatos de motoristas negando a gratuidade a passageiros idosos. A ação ocorreu nos bairros de Jacarepaguá, Méier e Copacabana, com colaboração entre órgãos municipais e estaduais.

O objetivo era reforçar a conscientização sobre o cumprimento do Estatuto da Pessoa Idosa, que assegura gratuidade no transporte público para pessoas com mais de 65 anos. Durante a semana, foram registradas 130 denúncias de descumprimento dessa legislação.

Motoristas que impedem o embarque de idosos podem enfrentar multas ou ter seus veículos lacrados. Em casos de reincidência, as penalidades se tornam mais severas. A população é incentivada a denunciar infrações para melhorar o acesso dos idosos ao transporte público.

