Mulher trai o marido, diz que foi só uma vez, pede para voltar, mas o homem não aceita. A decisão foi correta ou exagerada? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

A mulher pisou na bola e, nas redes sociais, desabafou, aos prantos, que o casamento de 10 anos acabou imediatamente. Quando o marido descobriu a traição, ele não pensou duas vezes e decidiu se separar na mesma hora. Não teve conversa ou qualquer chance de reconciliação, mesmo com a mulher implorando para eles voltarem.

O que despertou a curiosidade nas redes sociais é que a mulher disse que traiu apenas uma única vez, que foi um único erro em dez anos de casamento, e que esse deslize custou uma história inteira de amor, já que o marido traído não quis nem saber: cortou a relação sem pensar em segunda chance. Na sua opinião, a decisão do marido foi correta ou exagerada? Vote e participe da enquete: