Mulher assina divórcio e faz festa com tema “funeral” para queimar vestido e fotos do casamento. A atitude foi divertida ou exagerada? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma mulher decidiu celebrar o divórcio de um jeito muito curioso. Fazendo uma festa com o tema: funeral!

A mulher decidiu enterrar o ex ainda vivo, mas de um jeito não criminoso, claro. A Kirsty assinou a papelada do divórcio e depois reuniu as amigas para comemorar. A programação incluiu a queima do vestido de noiva, que custou 13 mil reais, e de 15 fotos do dia do casamento. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Na sua opinião, a atitude foi divertida ou exagerada? Vote e participe da enquete: