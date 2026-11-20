Mulher arrasta marido pra dieta com ela, mas ele não aguenta e pede lanche escondido. O marido traiu a confiança ou não? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Cansado de comer sopa de chuchu, um homem aproveitou que a esposa estava no banho para pedir um hambúrguer escondido. O plano foi tão detalhado que ele orientou o entregador a não tocar a campainha, esconder o lanche atrás de um vaso e avisar pelo celular quando chegasse. O que você achou da atitude do marido? Vote e participe da enquete: