Logo R7.com
RecordPlus
Balanço Geral

Corredora aceita cigarro durante maratona e provoca confusão. Ela deveria ser desclassificada?

Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Enquetes|Do R7

  • Google News

Adicione como fonte preferencial no Google

Polêmica durante uma maratona: uma participante parou pra cumprimentar algumas pessoas que assistiam à corrida e aproveitou para dar uma tragada num cigarro. Depois de aceitar o cigarro, ela diz obrigado e bate na mão de outras pessoas que assistiam. Isso aconteceu durante uma corrida de rua nos Estados Unidos. A Andrea não ganhou a corrida. Mas, e se ela tivesse ganhado? Deveria ser desclassificada? Vote e participe da enquete:

Siga R7 no Google e fique por dentro de tudo que acontece

Seguir no Google

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.