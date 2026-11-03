Corredora aceita cigarro durante maratona e provoca confusão. Ela deveria ser desclassificada?
Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia
Polêmica durante uma maratona: uma participante parou pra cumprimentar algumas pessoas que assistiam à corrida e aproveitou para dar uma tragada num cigarro. Depois de aceitar o cigarro, ela diz obrigado e bate na mão de outras pessoas que assistiam. Isso aconteceu durante uma corrida de rua nos Estados Unidos. A Andrea não ganhou a corrida. Mas, e se ela tivesse ganhado? Deveria ser desclassificada? Vote e participe da enquete: