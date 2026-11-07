Mulher descobre traição e expõe companheiro em chá de bebê. A decisão foi correta ou exagerada? Participe da enquete do Balanço Geral – Edição de Sábado

Uma mulher decidiu expor as traições do marido durante o chá revelação do bebê que esperavam. Diante de familiares, ela contou que o companheiro também seria pai do filho de uma amante.

Após descobrir outros casos extraconjugais, publicou o vídeo nas redes sociais, que rapidamente viralizou. O ex-marido entrou na Justiça e pediu a retirada das imagens e uma indenização por danos morais. No entanto, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou os pedidos.

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Com a decisão, a mulher não precisará apagar a publicação nem pagar indenização. A história reacendeu o debate: expor uma traição publicamente é um direito de quem foi enganado ou uma forma de vingança?

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