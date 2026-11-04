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Animais de estimação podem receber sobrenome do tutor. A iniciativa é importante ou desnecessária?

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Você sabia que o seu animalzinho de estimação pode receber o seu sobrenome? Basta querer.

O uso do sobrenome é garantido pela emissão da “Declaração de Guarda de Animal”, que pode ser feita em qualquer Cartório de Registro de Títulos e Documentos.


Aí tem gente que pode falar o seguinte: “Ah, mas o pet vai virar pessoa jurídica?”

Nada disso! É mais uma homenagem que revela o vínculo afetivo entre o tutor e o bichinho de estimação. Na sua opinião, a iniciativa é importante ou desnecessária? Vote e participe da enquete:

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