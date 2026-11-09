Marido pede para a esposa de luto dormir no sofá porque ela se revira muito na cama. Ele agiu com coerência ou frieza? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

A mulher perdeu a irmã num acidente. O marido tá fazendo o possível pra acolher a esposa. Mas ela está devastada! À noite, o problema fica pior! Ela se revira na cama, faz barulho. Por causa dessa perda irreparável, ela precisou deixar o trabalho. O marido, então, dobrou os turnos pra manter a casa. E agora vem a polêmica: o marido pediu pra mulher dormir no sofá! Na sua opinião, ele agiu com coerência ou frieza? Vote e participe da enquete: