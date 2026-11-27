Noivo usa algemas para levar as alianças ao altar e vídeo viraliza. A ideia foi criativa ou de mau gosto? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Sargento da Polícia Militar chama a atenção no próprio casamento na hora de pegar as alianças. O Diego Gonçalves, de 40 anos, decidiu oficializar a união de 3 anos com a noiva dele, Tharlayne Leal. Diego vestiu uma farda operacional, que só pode ser usada durante o serviço ou eventos oficiais da Polícia Militar de Goiás.

Antes da cerimônia, ele esqueceu de comprar uma caixinha para colocar as alianças, então teve a ideia de prendê-las em algemas. Na hora da troca das alianças, ele abriu as algemas, retirou os anéis e colocou um deles no dedo de Tharlayne. Em seguida, ela colocou a aliança no dedo dele.

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O vídeo da cerimônia viralizou aqui no Brasil e na Turquia e dividiu opiniões. Isso aconteceu no Distrito Federal.

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