Supermercado determina que clientes só podem pegar carnes depois que pagar. Você acha que a atitude é exagerada ou correta?
Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia
O influenciador Leandro Ribeiro foi surpreendido ao descobrir que não poderia colocar duas peças de picanha diretamente no carrinho do supermercado. Por causa dos furtos, o estabelecimento mantém a carne no açougue e só libera o produto depois que o cliente passa pelo caixa e efetua o pagamento. Durante o vídeo, Leandro ironizou a medida e comparou a situação aos chocolates que ficam em áreas trancadas. Já a linguiça continua liberada nas prateleiras. O que você acha dessa atitude? Vote e participe da enquete: