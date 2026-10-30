Homem diz que cuidou da casa da namorada por 1 ano. Ela terminou a relação e agora ele pede o pagamento de salário. Ele está certo? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Um homem entrou na Justiça do Trabalho de Santa Catarina cobrando R$ 75 mil da ex-namorada por ter cuidado da casa dela durante um ano, em Passo de Torres. Ele alega que fazia serviços como cortar grama, limpar o pátio e cuidar da segurança do imóvel, com a promessa verbal de receber um salário mínimo por mês. Após o fim do relacionamento, decidiu cobrar os valores, mas perdeu tanto em primeira quanto em segunda instância. Os juízes entenderam que a permanência dele na propriedade era mais compatível com a convivência de um casal do que com um vínculo empregatício. Você acha que ele tem esse direito? Vote e participe da enquete: