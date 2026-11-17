Formanda recusa álbum de formatura e empresa envia vídeo picotando todas as fotos. A empresa foi correta ou exagerada? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

A formatura é um daqueles momentos que a gente quer guardar para sempre, não é mesmo? Mas, nessa história as lembranças foram parar no lixo, literalmente!

A Gabi se formou em Direito. Teve colação de grau com beca, festa, fotos com a turma e com a família, enfim, tudo que o formando deseja! Só que a Gabi decidiu não comprar as fotos que o fotógrafo profissional fez já que o álbum completo ficaria em 5 mil reais. Era muito caro e ela preferiu economizar. O fotógrafo enviou um vídeo para a Gabi em que aparece destruindo todas as fotos da formatura dela. Ele colocou foto por foto num daqueles picotadores de papel.

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O vídeo foi enviado para Gabi na semana seguinte à formatura. E aí isso tudo levanta uma questão! Recusar o álbum é um direito, isso é fato! Mas a empresa deveria ter feito isso? Fazer o cliente assistir a um vídeo das lembranças de formatura serem destruídas? Não seria um constrangimento? Vote e participe da enquete: