Sylvester Stallone escala a própria filha para série em que é o protagonista e produtor. Ele agiu certo ou errado?
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Silvester Stallone, o Rambo, provocou a maior polêmica ao escalar a filha em uma série em que é protagonista e também produtor-executivo. Estão acusando o ator de promover o nepotismo. Usando o poder de um cargo, seja público ou não, para beneficiar parentes. O ator assumiu abertamente a escalação da filha Scarlet Rose Stallone para um papel de destaque na série Tulsa King, que já está na quarta temporada. Não só assumiu como também defendeu a questão do nepotismo. Ele disse o seguinte: “É claro que é nepotismo, seu idiota. É por isso que somos pais. Queremos o melhor para nossos filhos. Então, obviamente, deixamos que eles tenham todas as vantagens.” Ele também disse: “Se temos como abrir a porta, vamos ver se eles têm capacidade de atravessar.”
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