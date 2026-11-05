Fim da relação: Marina Ruy Barbosa deve devolver o anel de noivado avaliado em R$ 6 milhões? Participe da enquete de A Hora da Venenosa com Fabíola Reipert

Marina Ruy Barbosa está no meio de uma polêmica envolvendo o anel de noivado de R$ 6 milhões que ganhou de Abdul Fares, ex-noivo dela. Um suposto primo do empresário está cobrando publicamente a devolução da joia, alegando que ela pertence à família e teria sido roubada de um condomínio onde eles moraram. Ele quer que a peça seja devolvida ou depositada em juízo. Você acha que a atriz deve devolver o anel? Vote e participe da enquete: