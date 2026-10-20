Banheiros de ponto turístico têm cronômetros na porta. A ideia é boa?

Imagine só: você tá apertado pra usar o banheiro, só que está longe de casa. Aí, você encontra um banheiro público, mas dá de cara com um cronômetro na porta! Pois acredite! Estão colocando cronômetros nos banheiros pra saber quanto tempo as pessoas ficam lá dentro.

Esses painéis digitais foram instalados nas Grutas de Yun-Gang, um ponto turístico que fica na China. Os criadores dessa novidade dizem que a ideia não é limitar o tempo de uso, nem obrigar ninguém a sair rapidamente. O cronômetro serve para ajudar a organizar o grande fluxo de visitantes e também permitir que funcionários percebam quando alguém permanece tempo demais dentro de uma cabine. Por exemplo, alguém passando mal, que precise de ajuda. Na sua opinião, a ideia é boa? Vote e participe da enquete: