Noiva pede pra dama de honra engordar 54 quilos para não ser ofuscada no dia do casamento. Você faria a vontade dela?

Qual é o limite da amizade? A Nick vai se casar e convida a melhor amiga, a Jackie, pra ser a dama de honra dela. As duas são amigas desde a infância. Nick, que pesa 40 kg, pediu pra Jackie engordar pra não ficar parecida com ela. Nick não queria que a amiga chamasse mais atenção que ela nas fotos do casamento. Ela queria ser a mais magra de todas! Não queria ser ofuscada por ninguém. A Jackie ficou muito brava com o pedido da melhor amiga. Chegou a sugerir que a Nick emagrecesse mais em vez de pedir pra ela. A Nick também pediu que, durante a cerimônia, lá no altar, a Jackie ficasse curvada pra não ficar mais alta que a noiva. Jackie não foi ao casamento e a amizade foi pro brejo! Isso aconteceu nos Estados Unidos. Vote e participe da enquete: