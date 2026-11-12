Cantor é cobrado por garrafas de água que ele e a equipe tomaram durante apresentação em bar. A cobrança é correta ou errada?
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O cantor Ítalo Brandão foi fazer uma apresentação em um bar e levou a equipe dele: 9 pessoas. Ele cantou durante 3 horas e animou todo mundo. Quando o Ítalo se preparava para ir embora, ele recebeu uma comanda no valor de 142 reais e 78 centavos cobrando 22 garrafinhas de água. 5 reais e 90 centavos cada. Deu 129 reais e 80 centavos. Mas aí teve também a taxa de serviço de mais 10%. Ao todo, a cobrança foi de 142 reais e 78 centavos.
O Ítalo pagou, mas depois foi às redes sociais fazer um desabafo. O cantor questionou a cobrança. Destacou que bares e restaurantes fazem parte da trajetória de muitos artistas e que uma valorização sempre é bem-vinda.
Depois dessa confusão toda, o bar divulgou um comunicado. Disse que disponibiliza gratuitamente água potável em garrafões de 20 litros com copos para músicos e equipes, além de oferecer alimentação depois das apresentações.
O bar disse ainda que a venda das garrafas individuais foi mantida em razão de desperdícios em episódios anteriores. A direção do bar devolveu o valor cobrado ao cantor e pretende formalizar esses detalhes em contrato.
O bar, que fica em Natal, no Rio Grande do Norte, disse que acionou a equipe jurídica depois de receber ameaças e ataques na internet. Na sua opinião, a cobrança foi correta ou errada? Vote e participe da enquete: